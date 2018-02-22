Режиссер Пол Томас Андерсон работает над новым фильмом вместе с маленькой дочкой

Известный режиссер Пол Томас Андерсон рассказал, что сейчас работает над своей новой кинолентой вместе с восьмилетней дочерью. Андерсон снял такие фильмы как "Нефть", "Призрачная нить", "Мастер", а также видеоклип на песню "Daydreaming" группы Radiohead.

Он рассказал, что сейчас работает над новым проектом совместно со своей восьмилетней дочерью. По словам режиссера, она взяла это на себя, когда поняла, что один он это не сможет сделать. Андерсон подчеркнул, что это хорошее и плодотворное сотрудничество. Дочка заставила его взглянуть на создание истории под иным углом. Впрочем, сюжет картины он пока не раскрывает.

Пол Томас Андерсон рассказал, что следовал своим инстинктам и пытался сделать историю более мрачной, но дочь его мило и вежливо поправила.