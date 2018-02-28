Режиссер "Стражей Галактики" раскрыл тайну малыша Грута

Американский режиссер Джеймс Ганн, работавший над боевиком "Стражи Галактики", раскрыл секрет, связанный с персонажем Грутом. В своем Twitter он рассказал, что древоподобный гуманоид умер в первом фильме.
Малыш Грут, который появился позже — это сын взрослого Грута. Эта новость шокировала фанатов фильма, так как многие думали, что героям удалось просто заново вырастить их друга, который пострадал от взрыва в первой части. До этого момента появление маленького Грута никак не объяснялось.
Новость вызвала бурную реакцию среди пользователей, некоторые даже положительно отнеслись к ней, обрадовавшись, что студия Marvel наконец научилась "убивать" своих героев, делая фильмы интереснее.-0-
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