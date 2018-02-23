Резюме Стива Джобса с грамматическими ошибками продадут на аукционе

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резюме, которое размещал ранее для поиска работы в IT-сфере молодой Стив Джобс, продадут на аукционе. Об этом пишет Тhe Guardian.

Отмечается, что резюме известного американского предпринимателя занимает одну страницу. Оно было написано основателем компании Apple от руки в 1973 году и содержит ряд орфографических и пунктуационных ошибок.

В частности, свою фамилию Джобс написал в резюме с маленькой буквы. Также он указал, что имеет водительские права, но у него нет телефона.

Начальная стоимость лота $50 тыс. Аукцион пройдет с 8 по 15 марта.-0-