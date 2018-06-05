Рианна бросила своего бойфренда-миллиардера

Источник из окружения Рианны сообщил о том, что известная певица бросила наследника компании Toyota, сообщают иностранные СМИ. Несмотря на всю серьезность отношений, девушка устала от своего возлюбленного.
Певица Рианна и миллиардер Хасан Джамиль встречались около года. Свои отношения они тщательно скрывали и не появлялись вместе на мероприятиях. Только благодаря инсайдерам и папарацци стало известно об их романе, а также о том, что некоторое время они жили вместе. Когда на безымянном пальце исполнительницы появилось кольцо с бриллиантом, все стали ждать объявления о свадьбе. Однако вместо этой новости появилась диаметрально противоположная – пара рассталась.
Источник сообщает, что инициатором разрыва стала Рианна, которая устала от Хасана, да и в целом от мужчин. Близкие друзья пары рассказывают, что она разбила сердце миллиардера.
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