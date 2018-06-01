Рианна лично пригласила поклонников на премьеру нового фильма через Instagram

Уже совсем скоро, 8 июня, в Нью-Йорке пройдет премьера фильма "Восемь подруг Оушена", в котором одну из ролей исполнила певица Рианна. Она решила провести своеобразную акцию среди своих поклонников в Instagram и лично пригласила четверых посетить премьеру кинофильма вместе с ней.
Она отметила четырех пользователей соцсети в публикации в разделе Stories и написала: "Хей, хотите пойти на премьеру фильма "Восемь подруг Оушена" в Нью-йорке вместе со мной? Подпишитесь на аккаунт фильма и ждите от меня сообщения".
Четыре счастливчика остались в полном восторге от этой новости и поспешили поделиться ей с друзьями. Одна девушка даже написала: "Поверить не могу, что Рианна знает о моем существовании".
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