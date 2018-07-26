Рианна выпустит два новых альбома

Фанаты певицы Рианны заметили: звезда сделала паузу в карьере музыкальной и сосредоточилась на косметической индустрии. Однако певица решила порадовать своих поклонников и в скором времени выпустит не один, а сразу два новых альбома.
Сообщается, что один альбом будет в традиционном и родном стиле поп, а другой будет удивлять стилем регги. СМИ говорят о том, что для регги альбома певица уже записала восемь песен и теперь трудится над последней девятой. Стоит отметить, что над альбомами поп-дива работает в полной тайне, чтобы сделать сюрприз любимым поклонникам.
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