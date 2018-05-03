Ричард Гир стал жертвой вымогателей

С Ричарда Гира требуют полмиллиона долларов за отказ работать над фильмом "Кости мастера: буддистский монах в поисках затерянного сердца Китая".

В 2009 году Ричард Гир заключил контракт с компанией Random Acts Entertainment и должен был стать продюсером, сценаристом и исполнителем главной роли в экранизации книги Джорджа Крейна "Кости мастера: буддистский монах в поисках затерянного сердца Китая". Однако стороны так и не смогли согласовать детали проекта, поэтому Гир, сославшись на неадекватное развитие сценария со стороны Random Acts, отказался продолжать работу. Теперь представители компании требуют от актера продолжить работу над фильмом или же выплатить им 500 000 долларов. Сам Гир намерен судиться с Random Acts Entertainment.