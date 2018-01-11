Рики Мартин оформил свои отношения с бойфрендом

Актер и музыкант Рики Мартин вступил в брак со своим бойфрендом, художником Джоэне Юзефе. Певец поделился своими эмоциями с одним американским изданием: "Он мой муж, мой мужчина". Пара произнесла клятвы и оформила свои отношения, но вот самой свадьбы пока не было.
Рики Мартин рассказал, что несмотря на то, что они уже официально в браке, через несколько месяцев они планируют отпраздновать это событие в кругу своих близких. Он также поделился планами. Так, гулять в честь молодоженов будут целых три дня.
Мартин и Юзефе познакомились в 2016 году. Тогда Рики искал произведение искусства, а нашел будущего мужа. Уже в ноябре 2016 года влюбленные объявили о помолвке.
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