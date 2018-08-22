Роберт Дауни-младший вернется к роли Шерлока Холмса

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роберт Дауни-мл. готовится вновь сыграть Шерлока Холмса в третьей части франшизы. Об этом сообщает The Hollywoodreporter.
Practicing my Sherlock face. pic.twitter.com/Vs7kGF70Re— Robert Downey Jr (@RobertDowneyJr) 19 августа 2018 г.
Впервые знаменитого детектива актер сыграл в 2009 году, а уже в 2011 у "Шерлока Холмса" вышел сиквел – "Шерлок Холмс: Игра теней". Про третью часть пока ничего не известно, но Warner Bros. уже даже успели поставить релиз картины в 2020 году. К своей роли также вернется и Джуд Лоу, который сыграл в предыдущих картинах доктора Ватсона.-0-
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