Роберт Де Ниро и Гильермо дель Торо получат именные звезды на Аллее славы Голливуда

Американский актер Роберт Де Ниро и мексиканский режиссер Гильермо дель Торо удостоятся памятного знака в виде звезды на Аллее славы Голливуда в 2019 году.

Отборочный комитет Торговой палаты Голливуда, в компетенцию которого входит присуждение именных знаков, принял решение включить в перечень новых обладателей памятных звезд. Среди новых номинантов - актеры Дэниэл Крэйг, Энн Хэтэуэй, Лупиту Нионго, Алан Аркин, Кристен Белл. За лучшие телеработы - Люси Лью, Терренс Ховард и Мэнди Мур. Среди певцов звезды на аллее получат Майкл Бубле, Пинк и Фэйт Хилл.

Даты проведения церемоний открытия звезд на Голливудском бульваре пока неизвестны.

Аллея славы Голливуда находится в Лос-Анджелесе. Первая звезда на ней в честь актера Престона Фостера появилась в августе 1958 года. Сейчас на бульваре - более 2,6 тыс. именных звезд.