Роберт Паттинсон отрастил усы для съемок в новом фильме "Маяк"

Роберт Паттинсон отправился в Канаду на съемки нового фильма, где его и подловили поклонники. На селфи актер красовался с густыми усами, которые он отрастил специально для очередной роли.
Роберт вместе с коллегами зашел в пиццерию, где и произошла неожиданная встреча с фанатами, после чего в социальных сетях появилось множество фотографий с новым образом актера.
Паттинсон отрастил усы, чтобы лучше соответствовать своему образу в фильме, ведь "Маяк" - это история о стареющем смотрителе маяка, действие которой разворачивается в начале XX века.
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