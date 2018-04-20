Роберт Паттинсон отрастил усы для съемок в новом фильме "Маяк"

Роберт Паттинсон отправился в Канаду на съемки нового фильма, где его и подловили поклонники. На селфи актер красовался с густыми усами, которые он отрастил специально для очередной роли.

Роберт вместе с коллегами зашел в пиццерию, где и произошла неожиданная встреча с фанатами, после чего в социальных сетях появилось множество фотографий с новым образом актера.

Паттинсон отрастил усы, чтобы лучше соответствовать своему образу в фильме, ведь "Маяк" - это история о стареющем смотрителе маяка, действие которой разворачивается в начале XX века.