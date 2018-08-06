Роберт Редфорд объявил о завершении карьеры в кино

Американский актер и режиссер Роберт Редфорд объявил о завершении своей актерской карьеры. Об этом сообщает Entertainment Weekly. Он принял решение больше не сниматься в кино в качестве актера, но не исключает, что продолжит работу в качестве режиссера.

За 60-летнюю карьеру Редфорд снялся в таких фильмах, как "Буч Кэссиди и Сандэнс Кид", "Великий Гэтсби" и "Вся президентская рать". В 1981 году он получил премию "Оскар" за лучшую режиссуру в фильме "Обыкновенные люди".

Редфорд уточнил, что его последней актерской работой станет роль Форреста Таккера в картине "Старик и ружье".