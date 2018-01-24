Роберту Паттинсону приписали роман с моделью Беллой Хадид

С тех пор как Роберт Паттинсон расстался со своей невестой, иностранные СМИ все время пытаются приписать актеру новый роман. В этот раз журналисты решили, что Роберт встречается с моделью Беллой Хадид. Недавно пара вместе позировала на показе Dior.
Некоторые очевидцы рассказали, что после показа Паттинсон и Хадид уехали на одном автомобиле на ужин в ресторан. Но ни модель, ни актер слухи, касающиеся их отношений, не комментируют. Друзья Роберта рассказали, что между ним и Беллой лишь хорошие дружеские отношения. Общаются они в связи с тем, что оба представляют бренд Dior.-0-
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