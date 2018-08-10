Родители Меланьи Трамп получили гражданство США

Родители Меланьи Трамп приняли американское гражданство, сообщает телеканал NBC со ссылкой на адвоката семьи Майкла Уалдса.
Родители жены президента США в феврале получали вид на жительство в Соединенных Штатах. Однако теперь Виктор и Амалия Кнавс официально приняли присягу в качестве американских граждан в Нью-Йорке.
48-летняя Меланья Трамп, в девичестве Кнавс, родилась в городе Ново-Место в Словении, которая тогда входила в состав Югославии. С 16 лет она занималась модельным бизнесом, а также получила специальность дизайнера в Университете Словении. С 1996 года живет в Нью-Йорке. Вышла замуж за Дональда Трампа в январе 2005 года, а в 2006 году стала гражданкой США.
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