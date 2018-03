Родственница Фриды Кало осталась недовольна куклой Барби в честь художницы

К международному женскому дню компания Mattel выпустила серию кукол Барби "Вдохновляющие женщины". В куклах этой линии были воссозданы образы известных женщин, среди которых и художница Фрида Кало. Внучатая племянница известной женщины Ромео Пабло Сангри считает, что производитель нарушил ее права.

