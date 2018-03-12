Родственница Фриды Кало осталась недовольна куклой Барби в честь художницы

К международному женскому дню компания Mattel выпустила серию кукол Барби "Вдохновляющие женщины". В куклах этой линии были воссозданы образы известных женщин, среди которых и художница Фрида Кало. Внучатая племянница известной женщины Ромео Пабло Сангри считает, что производитель нарушил ее права.

Внучатая племянница Фриды Кало заявила, что разрешение на выпуск куклы у нее никто не спрашивал. Ромео не нужны деньги, но она настаивает на том, что внешний вид куклы должен быть изменен. Девушку возмутило, что создатели проигнорировали сросшиеся брови художницы и сделали одежду, которая совсем не похожа на то, что носила Фрида.

Компания Mattel отрицает все обвинения в свой адрес. Руководство компании рассказало, что над образом Фриды они работали совместно с панамской корпорацией Frida Kahlo, которая обладает всеми правами на образ художницы. Более того, представители Mattel уверяют, что еще десять лет назад получили разрешение от племянницы Фриды Кало Изольды Пинедо.