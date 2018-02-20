Ролик с грустным медведем стал хитом Сети

Видеозапись, опубликованная на канале нью-йоркского Центра помощи осиротевшим животным, набирает популярность на ресурсе YouTube. На ней сотрудник центра утешает грустного медведя, который доверчиво прижался к человеку.

Животное приболело и к нему приходил ветеринар. Визит врача удручающе подействовал на медведя и он стал искать утешения у знакомых. Служителя центра зовут Джим Ковальчик, а медведя - Джимбо.

Медведь и человек дружат уже 23 года. Вес Джимбо в этом году достиг 680 кг.