Ролик с грустным медведем стал хитом Сети

Видеозапись, опубликованная на канале нью-йоркского Центра помощи осиротевшим животным, набирает популярность на ресурсе YouTube. На ней сотрудник центра утешает грустного медведя, который доверчиво прижался к человеку.
Животное приболело и к нему приходил ветеринар. Визит врача удручающе подействовал на медведя и он стал искать утешения у знакомых. Служителя центра зовут Джим Ковальчик, а медведя - Джимбо.
Медведь и человек дружат уже 23 года. Вес Джимбо в этом году достиг 680 кг.
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