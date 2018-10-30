Роналду стал самым популярным человеком в Instagram

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус", стал самым популярным человеком в социальной сети Instagram, сообщает JustJared.

Спортсмен набрал рекордное число подписчиков в понедельник. Сейчас за его жизнью следит 144,36 млн пользователей.

До сих пор самым популярным человеком в Instagram была американская певица и актриса Селена Гомес. Сейчас количество ее подписчиков составляет 144,33 тыс. человек.

В начале 2017 года Роналду стал первым мужчиной, которому в Instagram удалось набрать 100 млн подписчиков. Сейчас португалец занимает первое место среди спортсменов и третье среди всех знаменитостей по денежному вознаграждению за один рекламный пост в Instagram.-0-