Российская актриса Светлана Ходченкова выходит замуж

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская актриса Светлана Ходченкова собирается выйти замуж. Информация об этом появилась на сайте журнала Elle.
О новом избраннике девушки практически ничего не известно. По слухам, жених звезды является бизнесменом. Близкие актрисы утверждают, что в этот раз все может быть очень серьезно.
Напомним, что Светлана Ходченкова уже состояла в браке. В 2005 году она вышла замуж за актера Владимира Яглыча. Супруги были вместе до 2010 года, а после развелись.-0-
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