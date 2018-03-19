Российская актриса Светлана Ходченкова выходит замуж

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская актриса Светлана Ходченкова собирается выйти замуж. Информация об этом появилась на сайте журнала Elle.

О новом избраннике девушки практически ничего не известно. По слухам, жених звезды является бизнесменом. Близкие актрисы утверждают, что в этот раз все может быть очень серьезно.

Напомним, что Светлана Ходченкова уже состояла в браке. В 2005 году она вышла замуж за актера Владимира Яглыча. Супруги были вместе до 2010 года, а после развелись.-0-