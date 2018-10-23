Российская редакция The Hollywood Reporter объявила о закрытии журнала

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская версия одного из ведущих американских изданий о кино - The Hollywood Reporter - перестанет издаваться. Об этом в интервью порталу vc.ru сообщила главный редактор журнала Мария Лемешева.
Редакцией было принято решение отказаться от продления лицензии The Hollywood Reporter из-за творческих ограничений со стороны американского офиса: журнал не мог ставить на обложку фото российских кинозвезд и проводить собственные мероприятия во время крупнейших зарубежных кинособытий. На решение повлияла и экономическая ситуация.
Сейчас редакционная команда работает над собственным новым проектом - журналом "Кинорепортер". Он будет специализироваться на популяризации российского кино и творчестве евразийского пространства.
Отмечается, что в основу проекта заложено лучшее из концепции, созданной редакцией для российской версии The Hollywood Reporter.
The Hollywood Reporter - один из ведущих американских журналов о кино. Он издается с 1930 года и входит в холдинг Billboard-Hollywood Reporter Media Group. Журнал выходил в России с 2012 года, первые годы тираж составлял 80 тысяч экземпляров в месяц, затем он сократился до 50 тысяч.-0-
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