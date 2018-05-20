Российский грузовозвращаемый космический корабль планируется создать в 2022 году

Космический грузовозвращаемый корабль для нужд новой орбитальной станции в России планируют создать в 2022 году. Новый корабль получил название "Союз ГВК". Для его запуска предполагают использовать ракету-носитель большой грузоподъемности. На орбиту грузовозвращаемый корабль способен доставлять две тонны грузов, а возвращать на Землю - 500 кг, а в отделяемом отсеке можно будет разместить еще около тонны груза, который будет сгорать в плотных слоях атмосферы. В планах РКК "Энергия" - создать новую орбитальную станцию из пяти блоков общей массой 60 т. Сейчас возвращать грузы с орбиты могут только американские корабли Dragon. Российские корабли "Прогресс" только отправляют грузы на МКС, а потом "Прогрессы" затапливают в несудоходном районе Тихого океана.