Розовый какаду бесплатно прокатился из Австралии в Новую Зеландию и обратно

Розовый какаду переплыл на круизном лайнере из австралийского Брисбена в Новую Зеландию. Обнаружили пернатого безбилетника только по прибытии в пункт назначения. Птица пересекла незамеченной примерно 2300 километров.

Уже в бухте Милфорд, куда причалил лайнер, сотрудники стали решать, что же делать дальше с птицей. Местный климат розовому какаду не подходит, поэтому птичку решили вернуть обратно. Пернатому выделили отдельную каюту, где его привязали. Офицеры Министерства периодически навещали птицу, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. С такими удобствами розовый какаду и вернулся домой.

Оказалось, что у птицы есть владелец. При осмотре ветеринар обнаружил микрочип. Хозяина, который уже заявил о пропаже своего питомца, поставили в известность о произошедшем.