Руководство Netflix заявило, что Каннский фестиваль "застрял в прошлом"

Руководство Netflix рассказало, почему они отказались принимать условия, поставленные перед ними для участия в Каннском кинофестивале. По их словам, они выбирают будущее, которое именно за онлайн-кинотеатрами.

Ранее руководство Каннского кинофестиваля запретило участвовать фильмам от Netflix в конкурсной программе, так как они не демонстрируют свои ленты на большом экране в кинотеатре. По словам гендиректора фестиваля Тьерри Фремо, история Канн и интернета – разные вещи.

Глава Netflix на это ответил, что если фестиваль решил застрять в прошлом, то ничего страшного, но они предпочитают смотреть в будущее. Сервис после запрета на участие в конкурсной программе прекратил какое-либо сотрудничество и общение с руководством фестиваля.

Запрет на участие в конкурсной программе еще не означает, что Netflix не может показывать свои фильмы вне конкурса. Однако, в связи с резкой реакцией сервиса на запрет, можно предположить, что фильмы от Netflix ни в каком виде не будут представлены на Каннском фестивале.