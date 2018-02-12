Румынские ученые разрешили есть свежевыпавший снег

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Румынского университета утверждают, что можно употреблять в пищу свежевыпавший снег. Об этом пишет The Washington Post.

Румынские специалисты говорят, что снег, который выпал менее двух дней назад, не опасен для здоровья людей. Загрязнение бактериями и плесенью происходит лишь спустя какое-то время.

Ученые взяли образцы снега из парка и вблизи кольцевой развязки в городе Меркуря-Чук в январе и феврале, поместили их в герметично закрытые стерильные контейнеры, которые содержались при температуре от минус 17,4 до минус 1,1 градуса по Цельсию. Ученые проследили за развитием в пробах бактерий и плесени.

Выяснилось, что у свежего снега, выпавшего максимум 12 часов назад, содержание микроорганизмов было незначительным, но уже через два дня насчитывались десятки микробов.-0-