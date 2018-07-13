С кредитной карты Деми Мур украли около $170 тыс.

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская актриса Деми Мур стала жертвой мошенничества, с ее карты было украдено почти $170 тыс. Об этом сообщает издание TMZ.

В марте этого года 35-летний злоумышленник Дэвид Рид сообщил сотрудникам компании American Express, что Деми Мур или потеряла свою карту, или ее украли. Актрисе изготовили новую кредитку и отправили ей домой с помощью курьерской службы FedEx. Но конверт был перехвачен мошенником.

На днях Дэвида Рида арестовали и посадили в тюрьму Лос-Анджелеса. За несколько недель, в которые злоумышленник пользовался картой, ему удалось потратить с нее $169 тыс. Покупки он совершал только в престижных американских универмагах. Преступника нашли благодаря записям с видеокамер. Дэвид Рид признал свою вину.-0-