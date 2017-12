"Самая рождественская песня" Jingle Bells была написана к другому празднику

Невероятно популярная в мире композиция Jingle Bells ("Колокольчики звенят") , считающаяся "самой рождественской песней", была, скорее всего, написана к другому празднику. К такому выводу пришли в издании The Mirror.

Авторство композиции приписывают Джеймсу Пьерпонту. Впервые "Jingle all the way" начали напевать в 1857 году. Изначально песню называли One-Horse Open Sleigh (по одной из строчек песни) и ассоциировали с другим праздником - Днем Благодарения.

Собственно, если переложить песенку на русский язык, то в ней слышны скорее разгульно-романтические зимние мотивы, нежели предчувствие Рождества, о котором нет ни слова. Упоминание мисс Фанни Брайт есть, а вот Санты, ели или подарков - нет.

Это позволило исследователям сделать вывод, что скорее ее напевали во время застолий и (возможно, с сокращениями) во время школьных концертов. Упоминание же саней и вообще веселья со временем стало визитной карточкой песни и сделало ее символом Рождества.

Следует отметить, что некоторые строчки со временем перепевались и "оптимизировались" под рождественские праздники.