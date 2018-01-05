Самая волосатая девушка в мире вышла замуж

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка Супатра Сасупфан, которая считается самой волосатой в мире, вышла замуж. Об этом пишет Daily Mail.

Девушке сейчас 17 лет, родом она из Таиланда. Медики поставили ранее ей диагноз - синдром Амбраса. Это очень редкое заболевание, которое за всю историю наблюдений было обнаружено лишь у около 50 человек.

У Сасупфан густо растут волосы на лице, спине, руках и ногах. Чтобы нормально дышать и видеть, ей нужно подстригать волосы. Однако сама она говорит, что не чувствует себя какой-то особенной, у нее много друзей.

В 2010 году Супатра была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый волосатый подросток в мире.

Сообщается, что ради своего возлюбленного девушка решила полностью сбривать волосы с лица.-0-