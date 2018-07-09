Самое долгое лунное затмение XXI века пройдет в конце июля

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самое продолжительное в XXI веке лунное затмение состоится 27 июля, пишет The Independent.

Отмечается, что полное затмение продлится 1 час и 43 минуты. Частичное затмение будет проходить 3 часа 55 минут. Во время этого явления можно будет увидеть на небе Марс более ярким, чем обычно. Впервые за последние 15 лет Красная планета пройдет так близко от Земли.

Лунное затмение будет столь долгим, потому что спутник Земли пройдет непосредственно в темной зоне тени планеты, которая придаст Луне кровавый оттенок.

Как рассказал член Королевского астрономического общества Роберт Массей, лучше всего наблюдать за затмением будет в Восточной и Южной Европе. "Это действительно потрясающая и редкая возможность - увидеть на ночном небе одновременно лунное затмение и Марс. Это прекрасный шанс для фотографов", - отметил специалист.

Согласно предварительной информации, затмение начнется 27 июля в 21.24. В 22.30 Луна полностью войдет в тень Земли и станет красной. Пик явления можно будет наблюдать в 23.22.-0-