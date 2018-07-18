Самого высокоплачиваемого актера выбрали в Forbes

За последний год голливудский актер Джорж Клуни заработал 239 миллионов долларов. Это дало ему звание самого высокооплачиваемого актера планеты. Эту информацию предоставляет американский журнал Forbes.

Сообщается, что актер хорошо заработал на продаже своей компании по производству текилы. Клуни в 2013 году стал ее основателем.

Второе место занял Дуэйн Джонсон, звезда таких фильмов как "Спасатели из Малибу" и "Небоскреб". Его прибыль за год увеличилась в два раза и составила 124 миллиона долларов. На третьем месте оказался Роберт Дауни-младший. Он заработал 81 миллион долларов.

Кстати, в музыкальной индустрии первое место заняла группа U2. За ними следует коллектив Coldplay. Третье место у Эда Ширана.

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