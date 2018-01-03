Самую дорогую в мире бутылку водки украли в Дании

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самую дорогую в мире бутылку водки украли из одного из баров Копенгагена, сообщают информагентства со ссылкой на местное телевидение.

Пропажа оценивается в сумму свыше 1 млн евро. По словам владельца уникальной бутылки, украсть ее мог бывший сотрудник заведения. В Facebook опубликованы фотографии предполагаемого преступника, сделанные с камеры наблюдения. Мужчина изображен там с замаскированным лицом.

Бутылка водки изготовлена с применением золота и серебра. Компания-производитель уверяет, что содержимое бутылки, проходя через специальную насадку-носик, фильтруется через слой бриллиантов. Ранее эта бутылка фигурировала в сериале "Карточный домик".

Полиция Копенгагена ведет поиски драгоценного экземпляра крепкого спиртного напитка.-0-