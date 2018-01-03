Самую дорогую в мире бутылку водки украли в Дании

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самую дорогую в мире бутылку водки украли из одного из баров Копенгагена, сообщают информагентства со ссылкой на местное телевидение.
Пропажа оценивается в сумму свыше 1 млн евро. По словам владельца уникальной бутылки, украсть ее мог бывший сотрудник заведения. В Facebook опубликованы фотографии предполагаемого преступника, сделанные с камеры наблюдения. Мужчина изображен там с замаскированным лицом.
Бутылка водки изготовлена с применением золота и серебра. Компания-производитель уверяет, что содержимое бутылки, проходя через специальную насадку-носик, фильтруется через слой бриллиантов. Ранее эта бутылка фигурировала в сериале "Карточный домик".
Полиция Копенгагена ведет поиски драгоценного экземпляра крепкого спиртного напитка.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3814 BYN
|2.38 BYN
|2.389 BYN
|USD
|1.979 BYN
|1.986 BYN
|2.005 BYN
|RUB
|3.4342 BYN
|3.41 BYN
|3.435 BYN