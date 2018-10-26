Самый большой в мире авиалайнер приземлился в аэропорту "Пулково"

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самый большой в мире авиалайнер Airbus А380 авиакомпании Emirates (один из крупнейших мировых авиаперевозчиков, базирующийся в Дубае) впервые приземлился в Санкт-Петербургском аэропорту «Пулково». Об этом 25 октября сообщает ТАСС. Сегодня это один из самых технически совершенных авиалайнеров в мире.
Пока в планах Emirates четыре рейса по маршруту Дубай - Санкт-Петербург - Дубай с 25 по 28 октября. Все они будут выполнены самолетом с 14 каютами первого класса.-0-
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