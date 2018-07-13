Самый дешевый автомобиль в мире снимают с производства

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самый дешевый автомобиль в мире Tata Nano снимают с производства из-за низкого спроса, сообщает Bloomberg.

Мини-хэтчбек индийского производителя Tata Motors вышел на рынок 10 лет назад и был презентован как самый доступный автомобиль. Начальная стоимость новинки в самой Индии составила около $2 тыс.

Максимальная скорость автомобиля - 105 км/ч, объем топливного бака - 15 л, 2-цилиндровый двигатель объемом 624 куб.см имеет мощность 33 лошадиные силы. В машине отсутствуют подушки безопасности, багажник открывается только изнутри, один "дворник" вместо двух, нет усилителя рулевого управления. Для заправки нужно открыть капот, так как отсутствует внешняя топливозаливная горловина.

Производители планировали продавать машину по всему миру миллионными тиражами. За июнь 2017 года компания продала 275 экземпляров Tata Nano, а за тот же месяц этого года - всего 1 хэтчбек.-0-