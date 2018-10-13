Самый долгий безостановочный рейс совершил посадку в аэропорту Нью-Йорка

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самый большой по длительности беспересадочный рейс прилетел из Сингапура в Нью-Йорк. Об этом сообщает ВВС. Он преодолел 15 тыс. км за 17 ч 52 мин.
Этот рейс возобновлен Сингапурскими авиалиниями; пять лет назад его отменили из-за дороговизны. Впервые такой рейс Сингапурские авиалинии запустили в 2004 году, а в 2013-м были вынуждены прекратить перелеты.
На борту самолета на этот раз было 150 пассажиров и 17 членов экипажа. Путь лайнера пролегал на север через Камбоджу, Лаос, Китай, Монголию и Россию.
В аэропорту Нью-Йорка он приземлился в 5:29 утра по нью-йоркскому времени. Пассажиры пересекли 12 часовых зон. В самолете Airbus было 94 места эконом-премиум класса и 67 кроватей бизнес-класса.
Лайнер Airbus A350-900 из Сингапура в Нью-Йорк принадлежит к классу двухмоторных самолетов большой дальности. Они тратят на 20-30% меньше топлива, чем Boeing. Ультрадлинный самолет Сингапурских авиалиний имеет самую большую дальность среди всех эксплуатируемых в наши дни самолетов. Он может провести в пути 20 ч.
Есть и другие беспересадочные рейсы похожей длительности - из австралийского Перта в Лондон, из Окленда (Новая Зеландия) в Доху.
Австралийская авиакомпания Qantas ведет переговоры с компаниями Airbus и Boeing по поводу самолетов для 20 ч перелета между Лондоном и Сиднеем. Qantas также планирует рейс из Австралии в Нью-Йорк, который будет чуть короче, чем рейс Лондон-Сидней.-0-
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