Самый красивый веган года – Бенедикт Камбербэтч

Британского актера Бенедикта Камбербэтча не раз называли одним из самых красивых актеров. И неудивительно: недавно актер был признан самым красивым веганом года.
Организация, выступающая за защиту животных, снова выбрала самых привлекательных веганов шоу-бизнеса. В этот раз такими стали Бенедикт Кэмбербэтч и режиссер Ава ДюВерней. Выбор объяснили тем, что актер и режиссер помогают животным и не едят их.
Ранее "самыми красивыми веганами" признавались Майли Сайрус, Джаред Лето и Натали Портман.
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