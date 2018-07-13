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Самый красивый веган года – Бенедикт Камбербэтч

Калейдоскоп 13.07.2018 | 10:25

Британского актера Бенедикта Камбербэтча не раз называли одним из самых красивых актеров. И неудивительно: недавно актер был признан самым красивым веганом года.

Организация, выступающая за защиту животных, снова выбрала самых привлекательных веганов шоу-бизнеса. В этот раз такими стали Бенедикт Кэмбербэтч и режиссер Ава ДюВерней. Выбор объяснили тем, что актер и режиссер помогают животным и не едят их.

Ранее "самыми красивыми веганами" признавались Майли Сайрус, Джаред Лето и Натали Портман.

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