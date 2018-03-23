Сборы "Черной пантеры" превысили $1,2 миллиарда

Мировые кассовые сборы фильма от Marvel "Черная пантера" превысили $1,2 миллиарда. Информация об этом опубликована на портале Box office Mojo.

Благодаря успеху картины совокупные международные сборы компании Walt Disney за текущий год уже превысили $1 миллиард. Больше всего фильм, конечно же, собрал в США. На втором месте по сборам оказался Китай ($100 млн), далее идет Великобритания с результатом в $60 млн, $42 млн - в Республике Корея.

Ранее "Черная пантера" побила рекорд Twitter и стала самым обсуждаемым фильмом в этой социальной сети.-0-