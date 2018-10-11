Селена Гомес помещена в психиатрическую клинику

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская актриса и певица Селена Гомес попала в психиатрическое отделение больницы в Лос-Анджелесе, сообщает TMZ.
Как сообщается, причиной госпитализации стал нервный срыв. Певица была переведена в психиатрическое отделение больницы в Лос-Анджелесе. Здесь Гомес будет проходить терапию, направленную на снижение риска суицидального поведения.
Это уже второй случай госпитализации за октябрь для Селены Гомес. В начале месяца девушка попала в больницу из-за плохих результатов анализа крови. Однако актриса не желала оставаться в больнице и вопреки указаниям врачей, пыталась покинуть медицинское учреждение. В результате у нее случился эмоциональный срыв.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4738 BYN
|2.465 BYN
|2.474 BYN
|USD
|2.1424 BYN
|2.135 BYN
|2.139 BYN
|RUB
|3.2122 BYN
|3.21 BYN
|3.225 BYN