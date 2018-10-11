Селена Гомес помещена в психиатрическую клинику

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская актриса и певица Селена Гомес попала в психиатрическое отделение больницы в Лос-Анджелесе, сообщает TMZ.

Как сообщается, причиной госпитализации стал нервный срыв. Певица была переведена в психиатрическое отделение больницы в Лос-Анджелесе. Здесь Гомес будет проходить терапию, направленную на снижение риска суицидального поведения.

Это уже второй случай госпитализации за октябрь для Селены Гомес. В начале месяца девушка попала в больницу из-за плохих результатов анализа крови. Однако актриса не желала оставаться в больнице и вопреки указаниям врачей, пыталась покинуть медицинское учреждение. В результате у нее случился эмоциональный срыв.-0-