Семья Леры Кудрявцевой ожидает двойное пополнение

Известно, что 46-летняя телеведущая Лера Кудрявцева и ее 30-летний муж, хоккеист Игорь Макаров, ждут ребенка. Однако совсем недавно появилась информация о том, что Лера не только в очередной раз станет мамой, но также и бабушкой, почти одновременно. Старший сын Леры, 28-летний Жан, ожидает скорого рождения первенца.

О сыне телезвезды практически ничего неизвестно, он предпочитает не раскрывать подробности своей жизни широкой публике. Жан работает на телеканале НТВ, его коллеги и поделились информацией о еще одном прибавлении в именитой семье. Известно, что девушка Жана уже на восьмом месяце беременности, пара ожидает мальчика. Молодые люди еще не расписаны, но живут вместе. Сейчас, помимо хлопот по приготовлению к рождению сына, они планируют свадьбу, которая состоится после появления ребенка.

Через несколько дней, 19 мая, телеведущая будет отмечать свое 47-летие. Появление на свет внука и рождение собственного ребенка станут действительно большой радостью и прекрасными подарками ко дню рождения.

Хоккеист Игорь Макаров и Лера Кудрявцева вместе уже более 5 лет. Они познакомились в 2012 году, телеведущая старше мужа на 16 лет. Разница в возрасте абсолютно не смущает супругов, хотя в самом начале отношений Лера не относилась к ним серьезно. Однако она изменила свое мнение, когда Макаров сделал ей предложение и в 2013 году они поженились.