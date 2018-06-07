Сергей Безруков основал рок-группу и выпустил дебютную песню

Сергей Безруков создал свою рок-группу под названием "Крестный папа" и уже записал первую песню под названием "Не про нас" и клип на нее. Видеоролик был опубликован на официальном аккаунте актера на YouTube.

Солистом коллектива выступил сам Безруков. В таком амплуа поклонники его еще не видели. Для клипа на песню актер вернулся к роли, которая прославила его – Саши Белого.

За сутки ролик набрал почти миллион просмотров. Многие поклонники отметили, что Безруков талантлив во всем, за что берется, и с авациями приняли начало его вокальной карьеры. Правда, нашлись и те, кто посоветовал Сергею вернуться в театр и кино.