Сергей Шнуров прокомментировал свой развод с Матильдой

В разговоре с писателем Сергеем Минаевым для журнала Еsquire Сергей Шнуров поделился подробностями о разводе со своей супругой Матильдой. Лидер группы "Ленинград" подтвердил, что инициатором разрыва стала именно Матильда, а также опровергнул слух об измене.
С момента появления новости о разводе одной из самых ярких пар российского шоу-бизнеса, это событие комментировали многие - от самой Матильды и до желавших попиариться на резонансной информации. А вот сам Шнуров предпочел оставаться в стороне и лишь опубликовал несколько стихов в социальной сети Instagram, которые больше рассказывали о чувствах, а не объясняли причины.
Свое молчание музыкант нарушил в беседе с Сергеем Минаевым, которому рассказал, что за 12 месяцев, прошедших с момента, когда Шнуров сказал "Матильда не сделала меня лучше, она меня просто спасла", произошло столько всего, что "можно книгу написать". Он также добавил, что как и любой человек, он чувствует вину, но опровергнул любые слухи об измене.
Когда Минаев спросил, можно ли еще склеить разбитую чашу, Сергей ответил: "Да, но бесполезно клеить чашку, если женщина задумала стащить весь сервиз".
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