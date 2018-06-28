Сергей Жуков продает леденцы с изображением футболистов

Солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков уже не первый год владеет собственной кондитерской, которой управляет вместе с женой. К чемпионату мира по футболу в России 42-летний артист стал продавать леденцы с изображением звезд мирового футбола.
В кондитерской под названием "Любовь и сладости" теперь можно приобрести съедобный сувенир с портретом Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Федора Смолова, Антуана Гризмана и других футболистов. Кстати, слоган кондитерской звучит следующим образом: "Да, вы можете купить любовь".
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