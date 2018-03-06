Сергей Зверев появился на премии "Жара" с фиолетовыми волосами и золотой короной

Эпатажный Сергей Зверев появился на премии "Жара" в довольно необычном образе. Король гламура позировал перед объективами камер с розово-фиолетовыми волосами и золотой короной на голове. Общий вид дополнял синий костюм, украшенный россыпью камней. Фотографию звезда опубликовала в своем Instagram.

Сергей Зверев не перестает удивлять публику необычными и эпатажными нарядами, посещение премии "Жара" не стало исключением. Специально к этому мероприятию стилист покрасил волосы и приобрел корону, украшенную большим количеством камней. Даже очки звезды были обрамлены крупными стразами.-0-