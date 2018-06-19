Сериал по "Властелину колец" выпустят не ранее 2021 года

Премьеру сериала от Amazon по вселенной "Властелина колец" не стоит ожидать раньше 2021 года. Об этом сообщают зарубежные издания.
Также стало известно, что новый проект, как и все предыдущие фильмы по вселенной Дж.Р.Р. Толкина, будут снимать в Новой Зеландии.
Глава Amazon Дженнифер Салк рассказала, что они планируют выпустить сериал не ранее 2021 года, а съемки начнут в ближайшие два года.
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