Сериал "Сотня" официально продлен на 6-й сезон

Сериал "Сотня" официально продлили на 6-й сезон. О этом сообщает телеканал CW, транслирующий данный проект.

В конце прошлого месяца стартовал 5-й сезон "Сотни", однако руководство телеканала уже утверждает, что у сериала будет продолжение. Несмотря на то, что проект уже лишился многих основных персонажей, его уровень популярности оказался достаточным, чтобы сериал не закрыли.

Первый сезон "Сотни" вышел в марте 2014 года. Основан на одноименной книге американской писательницы Кэсс Морган.