Сериал "Ведьмак" от Netflix выйдет уже в 2018 году

Согласно данным, опубликованным на сайте КиноПоиск, новый сериал от Netflix "Ведьмак" выйдет уже в 2018 году. Столь скорая дата премьеры не внушает доверия, ведь до сих пор не найдены актеры, а значит и съемки сериала еще не стартовали.

В конце февраля стало известно, что был завершен сценарий пилотной серии "Ведьмака". В качестве сценариста выступила Лорен Шмидт, которая работала над сериалами "Защитники" и "Сорвиголова".

Напомним, что сериал снимается по серии фэнтези-романов польского писателя Анджея Сапковского. Также цикл книг стал основой для серии очень популярных компьютерных игр. Ранее "Ведьмака" экранизировали лишь раз - в 2001 году вышел полнометражный фильм и сериал "Ведьмак" режиссера Марека Бродского. Проект получил лишь негативные отзывы как критиков, так и фанатов творчества Сапковского.-0-