Сериал "Железный кулак" не получит продолжения

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сервис Netflix решил не продлевать сериал "Железный Кулак" на третий сезон. Об этом пишет Variety.
Сериал рассказывает про супергероя Железного кулака из вселенной Marvel. Он автор в городе Кун-Лун, где обучился боевым искусствам и способности переводить духовную силу в физическую. В роли главного героя снялся британский актер Финн Джонс.
Представители Netflix подчеркнули, что гордятся сериалом и поблагодарили съемочную группу за поддержку.-0-
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