Сестра Кейт Миддлтон впервые ожидает своего первенца

Западные СМИ сообщают, что 34-летняя Пиппа Миддлтон беременна первенцем. По некоторым данным, супруга бизнесмена Джеймса Мэттьюса находится уже на 4-ом месяце беременности.

Супружеская пара несказанно рада будущему прибавлению в их семье. Кейт Миддлтон вскоре станет мамой в третий раз, но она очень взволнована и тем, что в скором времени станет тетей.