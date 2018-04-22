Сестра Кейт Миддлтон впервые ожидает своего первенца

Западные СМИ сообщают, что 34-летняя Пиппа Миддлтон беременна первенцем. По некоторым данным, супруга бизнесмена Джеймса Мэттьюса находится уже на 4-ом месяце беременности.
Супружеская пара несказанно рада будущему прибавлению в их семье. Кейт Миддлтон вскоре станет мамой в третий раз, но она очень взволнована и тем, что в скором времени станет тетей.
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