Сестры Кардашьян снялись вместе в новой рекламной кампании Calvin Klein

В полном составе сестры Дженнер и Кардашьян собираются довольно редко. В основном, для семейных праздников или съемок рекламы Calvin Klein. Прошлая рекламная кампания знаменитого бренда привлекла к себе большое внимание, ведь Кайли Дженнер была на снимках в положении.

Съемка этой кампании прошла еще в марте нынешнего года, поэтому на фотографиях одна из сестер Кардашьян находится на последних месяцах беременности, а вторая еще не весит 53 килограмма. Знаменитые сестры успели попозировать и в нижнем белье из коллекции Monogram, и в джинсовых костюмах. Основной идеей рекламы стало показать важность семейных уз с помощью одной из самых влиятельных медиа-семей в мире.