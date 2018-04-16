Шанхайские ученые разрабатывают новую технологию лечения рака без повреждения здоровых клеток

Китайским ученым удалось разработать новую тактику лечения онкологических заболеваний с использованием наночастиц, которые при введении в организм нацеливаются только на раковые клетки, не причиняя вреда здоровым. Как пишет информационный портал SHINE, исследователи из Шанхайского института керамики при Китайской академии наук сделали открытие, позволяющее разработать новую технологию борьбы с раковыми клетками.

Для обычной химиотерапии используются препараты, которые убивают не только раковые клетки, но и здоровые, а это приводит к снижению иммунитета и побочным эффектам.

Суть новой технологии - в использовании неорганических и нетоксичных наночастиц, которые реагируют в кислой среде опухоли. Они используют большое количество молекул кислорода, блокируя поступление питательных веществ в патологическую клетку. Больная клетка умирает без кислорода и питательных веществ извне.

Лабораторные тесты на мышах показали, что размер опухоли после первого курса терапии уменьшается примерно на 85%.

Этот способ лечения пока находится на стадии лабораторных исследований, которые показали, что терапия эффективна и для предотвращения метастазов.