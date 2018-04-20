Шарлиз Терон рассказала о наборе лишнего веса для фильма и депрессии

В недавнем интервью одному американскому изданию известная актриса Шарлиз Терон рассказала о том, как сложно ей давался набор лишнего веса для роли многодетной матери в фильме "Талли". По словам женщины, это даже привело ее к депрессии.

Терон рассказала, что хотела максимально прочувствовать свою героиню, поэтому ради роли она набрала 20 кг за три месяца. Для этого она питалась буквально одним только фастфудом и ела даже ночью. Набор веса дался актрисе очень тяжело, еще сложнее оказалось удерживать этот вес.

Кадр из фильма "Талли"

С лишним весом и переживаниями эмоций своей героини, Шарлиз Терон впала в депрессию.

Актриса даже в свои 42 года восхищает идеальной фигурой. Поэтому такой эксперимент с весом стал для нее настоящим испытанием. Однажды для роли в фильме ей уже приходилось набирать вес, но он был заметно ниже.