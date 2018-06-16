Шарлиз Терон закрутила новый роман

Американские СМИ пишут о новом романе известной американской актрисы Шарлиз Терон. Ее новым избранником стал шведский актер Александр Скарсгард. В 2012 году у пары было несколько свиданий, но они так ни к чему и не привели.

Сообщается, что в этот раз актеры пересеклись на съемочной площадке фильма "Flarsky". Из-за тесной совместной работы у них было много времени чтобы узнать друг друга получше. В итоге, простое общение переросло в нечто большее.

Близкий к паре источник поделился, что они всячески стараются скрыть свои отношения, но это у них плохо получается. Александр и Шарлиз пока никаких официальных комментариев не давали.